Требуется сверстать .psd в шаблон для Joomla 1.5 + Virtuemart
Подобрать/создать видео-галерею для WordPress
Требуется видео-галерея с 3х-4x каскадными рубриками .
Смысл в двух словах следующий:
на главной странице должны выводиться все ролики в таблице, по 4 в строке, с минипросмотром ютуб.
а справа идет меню рубрик примерно такого вида:
Блок 1
- ааа
- ббб
- ввв
Блок 2
- ггг
- ддд
- еее
Блок 3
- ёёё
- жжж
- зззз
Далее пользователь может выбрать из каждого блока по 1 категории, что бы при этом на странице оставались только ролики относящиеся к выбранным категориям. Которые указываются при добавлении ролика юзером.
Вот и все, ничего сложного. Думаю объяснил предельно понятно)
Если нет – пишите письмо, объяснюсь!
Например надо оставит только ролики из раздела ааа и еее – жмем на них и все лишнее пропадает, остаются только ролики про ааа и еее.
ps сайт x-car.ru - надо сделать в удобной форме.
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