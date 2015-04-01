Подобрать/создать видео-галерею для WordPress

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка146 просмотров

Требуется видео-галерея с 3х-4x каскадными рубриками .

Смысл в двух словах следующий:

на главной странице должны выводиться все ролики в таблице, по 4 в строке, с минипросмотром ютуб.

а справа идет меню рубрик примерно такого вида:

Блок 1

- ааа

- ббб

- ввв

Блок 2

- ггг

- ддд

- еее

Блок 3

- ёёё

- жжж

- зззз

Далее пользователь может выбрать из каждого блока по 1 категории, что бы при этом на странице оставались только ролики относящиеся к выбранным категориям. Которые указываются при добавлении ролика юзером.

Вот и все, ничего сложного. Думаю объяснил предельно понятно)

Если нет – пишите письмо, объяснюсь!

Например надо оставит только ролики из раздела ааа и еее – жмем на них и все лишнее пропадает, остаются только ролики про ааа и еее.

ps сайт x-car.ru - надо сделать в удобной форме.

WordPress
10 лет назад
macman
Олег 
51 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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