Верстка Joomla+Virtuemart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок319 просмотров

Требуется сверстать .psd в шаблон для Joomla 1.5 + Virtuemart

Joomla
10 лет назад
xpyct
Павел 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

SilverShadow
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
После получения сайта и макета, на верстку, внезапно появились непредвиденные обстоятельства, и отказывается от выполнения заказа, хоть и говорит что через неделю готов приступить к выполнению. Можно только догадываться на сколько это может и дальше растянуться.
GontarUA
Дмитрий 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$90
3 дня
В сроки уложились, постоянно на связи, помог с переносом на рабочий сайт, поправил дополнительные правки. Рад сотрудничеству.
Четкая постановка задач. Оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

SilverShadow
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
GontarUA
Дмитрий 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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