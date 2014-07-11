Необходимо сделать макет упаковки (коробка), габариты (см) 5*5*40 Товарная группа: щетки стеклоочистителя.
- Дизайн продукции17 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется выгрузить данные из ОЕ каталогов (десктопных приложений): ETKA, Nissan, Subaru, Suzuki, Renault, Honda, General Motors, Ford (это основные) и другие. Возможно как единоразовая выгрузка по запросу, так и предоставления полных данных в формате ...Базы данных5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $35
Требуется сверстать PSD. На выходе должен получится простой чистый html + css (без Bootstrap и прочего...) Всего 3 страницы. Макет не сложный. Ориентировочный бюджет 2000-2500 р.HTML-верстка71 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $50
Требуется парсилка с авторизацией и сохранением необходимой информации в csv или excel.Веб-программирование14 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется через API реализовать вывод аналогов по кнопке. Создать в БД доп. поле для артикулов. (из этого поля будет браться артикул для поиска). Ничего в БД сохранять не надо. То что должно получиться в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Имеется файл EXCEL в нем столбец с производителем и артикул. И требуется дописать цены в третий столбец. Документация по API http://docs.abcp.ru/wiki/APIВеб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется сверстать .psd в шаблон для Joomla 1.5 + VirtuemartHTML-верстка2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $10
Требуется сделать шаблон для e-mail рассылки.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
ТЗ компонента в приложении. Вкратце. Есть сайт zip-to.ru все страницы делались в ручную через статью. Необходим всю информацию перенести написанный компонент (перенос по возможности). Просьба отписываться только в теме. Работаю без ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется "редизайн". Собственно пациент agregatparts.ru Потребуется четыре страницы Главная, категория, категории с товаром и карточка товара. Более подробно, после выбора исполнителя. Ориентировочный бюджет до 15 т.р.Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на Joomla 1.5 + Virtuemart Размещается на VDS. Посещаемость не большая, но с недавнего времени начинает дико тормозить при той же посещаемости. По статистике VDS Средняя загрузка 5.86 5.68 4.81 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется парсилка (под конкретный сайт), требуется спарсить порядка 15К позиций. Суть в следующем: авторизация не требуется, парсилка двух полей (цена, наличие), задержка парсинга, должна работать на VDS, ну и не грузить сам VDS, по ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Имеем Virtuemart 1.1 и Joomla 1.5 Имеем примерно такое меню: Рулевая рейка -Опель --Астра --Вектра -Форд --Фокус --Мондео -Мазда --3 --6 Детали двигателя ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Просьба ознакомиться с ТЗ и написать ориентировочную стоимость. То что зачеркнуто пока реализовывать не планируется.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Макет по размерам 150х70 Требование к макету http://www.gmprint.msk.ru/bugs/ Оплата преимущественно ЯД, возможна в WMR, WMZ - не желательна.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Её умения: 1. Должна через определенное время парсить данные. 5/10 минут. 2. Вся информация записывается в csv по дням. Название файла - дата 3. Определенные данные записываются (поиск по словам) в ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен макет пластиковой карты по ссылке как пример того что должно получится во вложении то что на ней должно быть написано и как размещаться. и следующая ссылка это требования к макету ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется сверстать из psd полноценный шаблон для Joomla 2.5 Преимущественно оплата в ЯД. На крайний случай WMR.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется парсилка (под конкретный сайт), требуется спарсить порядка 15К позиций. Суть в следующем: авторизация не требуется, парсилка двух полей (цена, наличие), задержка парсинга, должна работать на VDS, ну и не грузить сам VDS, по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется грамотный человек разбирающихся в запчастях для наполнения магазина. Умеющий писать об одном и том же по нескольку раз. Оплата до 50 руб. / 1000 знаков.Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад