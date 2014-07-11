xpyct

Павел xpyct

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Skype - xpycteam

  • Макет упаковки

    Необходимо сделать макет упаковки (коробка), габариты (см) 5*5*40 Товарная группа: щетки стеклоочистителя.

    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Данные из оригинальных каталогов автозапчастей

    Требуется выгрузить данные из ОЕ каталогов (десктопных приложений): ETKA, Nissan, Subaru, Suzuki, Renault, Honda, General Motors, Ford (это основные) и другие. Возможно как единоразовая выгрузка по запросу, так и предоставления полных данных в формате ...

    SQL
    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется сверстать PSD

    $35

    Требуется сверстать PSD. На выходе должен получится простой чистый html + css (без Bootstrap и прочего...) Всего 3 страницы. Макет не сложный. Ориентировочный бюджет 2000-2500 р.

    BootstrapCSSHTML
    HTML-верстка71 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка Joomla 1.5 и Virtuemart 1.1

    Требуется через API реализовать вывод аналогов по кнопке. Создать в БД доп. поле для артикулов. (из этого поля будет браться артикул для поиска). Ничего в БД сохранять не надо. То что должно получиться в ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсилка API

    Имеется файл EXCEL в нем столбец с производителем и артикул. И требуется дописать цены в третий столбец. Документация по API http://docs.abcp.ru/wiki/API

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Компонент для Joomla 1.5

    ТЗ компонента в приложении. Вкратце. Есть сайт zip-to.ru все страницы делались в ручную через статью. Необходим всю информацию перенести написанный компонент (перенос по возможности). Просьба отписываться только в теме. Работаю без ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется макет сайта

    Требуется "редизайн". Собственно пациент agregatparts.ru Потребуется четыре страницы Главная, категория, категории с товаром и карточка товара. Более подробно, после выбора исполнителя. Ориентировочный бюджет до 15 т.р.

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проблема с Joomla

    Есть сайт на Joomla 1.5 + Virtuemart Размещается на VDS. Посещаемость не большая, но с недавнего времени начинает дико тормозить при той же посещаемости. По статистике VDS Средняя загрузка 5.86 5.68 4.81 ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсилка

    $50

    Требуется парсилка (под конкретный сайт), требуется спарсить порядка 15К позиций. Суть в следующем: авторизация не требуется, парсилка двух полей (цена, наличие), задержка парсинга, должна работать на VDS, ну и не грузить сам VDS, по ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Макет листовки

    $50

    Макет по размерам 150х70 Требование к макету http://www.gmprint.msk.ru/bugs/ Оплата преимущественно ЯД, возможна в WMR, WMZ - не желательна.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсилка

    $50

    Её умения: 1. Должна через определенное время парсить данные. 5/10 минут. 2. Вся информация записывается в csv по дням. Название файла - дата 3. Определенные данные записываются (поиск по словам) в ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет пластиковой карты

    $50

    Нужен макет пластиковой карты по ссылке как пример того что должно получится во вложении то что на ней должно быть написано и как размещаться. и следующая ссылка это требования к макету ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка макета

    $100

    Требуется сверстать из psd полноценный шаблон для Joomla 2.5 Преимущественно оплата в ЯД. На крайний случай WMR.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсилка

    $50

    Требуется парсилка (под конкретный сайт), требуется спарсить порядка 15К позиций. Суть в следующем: авторизация не требуется, парсилка двух полей (цена, наличие), задержка парсинга, должна работать на VDS, ну и не грузить сам VDS, по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение сайта

    Требуется грамотный человек разбирающихся в запчастях для наполнения магазина. Умеющий писать об одном и том же по нескольку раз. Оплата до 50 руб. / 1000 знаков.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

GontarUA
Дмитрий 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$90
10 баллов
9 лет назад
Верстка Joomla+Virtuemart
Joomla
Четкая постановка задач. Оплата без задержек.
В сроки уложились, постоянно на связи, помог с переносом на рабочий сайт, поправил дополнительные правки. Рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
smo-ke
Олег 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Парсилка
Отличный заказчик. Все понятно, быстрая оплата.
Как и обещал, к вечеру получил уже работающую парсилку. Рекомендуем.
Ответный отзыв
marselUtro
36 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$28
10 баллов
11 лет назад
Макет листовки
Замечательный заказчик! Точная постановка задачи, быстрая коммуникация, было приятно поработать! Ну и с оплатой все ок! Рекомендую!
Попала в точку с первого раза. Приятно было поработать.
Ответный отзыв
diz-r777
Игорь 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Макет пластиковой карты
Спасибо за сотрудничество. Не смотря на небольшую заминку по времени правок, с вами было удобно и приятно работать.
В первый раз у меня напрочь отсутствовало время, что бы быстро делать правки, порой отвечал через день или два. Но Игорь, спокойно все правил (причем достаточно быстро, в пределах нескольких часов). Что касаемо качества работы, то нормально, но в портфолио есть работы и получше.
Ответный отзыв
Iglar
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Верстка макета
Joomla
Надежный, честный заказчик, оплата точно в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
В сроки уложился, работой доволен.
Ответный отзыв
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