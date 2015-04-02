Требуется сверстать .psd в шаблон для Joomla 1.5 + Virtuemart
Верстка Landing Page
Нужно сверстать достаточно простой макет.
Никаких изысков, классическая верстка. Валидно, кроссбраузерно, адекватно-отображаемо на мобильных устройствах.
Формы кодить даже не прошу. Разве что интерактивную карту яндекса поставить надо.
Бюджет 1000-1500р.
Крайний срок: 12:00(мск) 2 апреля (завтра)
Прошу откликаться только тех, кто может сразу приступить к работе.
Макет прикрепляю. PSD скину исполнителю.
Выбранный исполнитель
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