Верстка Landing Page

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки139 просмотров

Нужно сверстать достаточно простой макет.

Никаких изысков, классическая верстка. Валидно, кроссбраузерно, адекватно-отображаемо на мобильных устройствах.

Формы кодить даже не прошу. Разве что интерактивную карту яндекса поставить надо.

Бюджет 1000-1500р.

Крайний срок: 12:00(мск) 2 апреля (завтра)

Прошу откликаться только тех, кто может сразу приступить к работе.

Макет прикрепляю. PSD скину исполнителю.

10 лет назад
Demoris
Роман 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

LCH
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Приятно было работать. Всё было сделано качественно и в срок!
Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

LCH
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад