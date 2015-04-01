Доработки сайта на Wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка155 просмотров

1. Для сайта http://ferrum-body.ru/ реализовать ряд задач.

Есть ТЗ с примерами, вот некоторые из них:

1. доделать дизайн меню, добавить шапку/окантовку и иконку "Главная"

2. сделать изменения в "карта сайта" в соответствии с новой структурой (заполнение всех рубрик статьями)

3. прикрутить соцкнопки pluso сбоку слева

4. выполнить рекомендации по верстке сайта для мобильных устройств, тест Mobile Friendly Test

WordPress
10 лет назад
Ferrumbody
Дмитрий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров