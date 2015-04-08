Верстка одностраничника

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок250 просмотров

Нужно сверстать кроссбраузерно одностраничник.

10 лет назад
ssharshatov
Сергей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

AndreyBermas
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$25
4 дня
Все выполнил в срок, качественно. Будем работать дальше. Все советую и рекомендую данного специалиста.
Отличный и ответственный заказчик! Всегда на связи, с оплатой и постановкой задачи проблем не было. Буду сотрудничать и другим рекомендую.

Заявки фрилансеров

AndreyBermas
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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