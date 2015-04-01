Требуется внести изменения в лендинг

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок196 просмотров

Есть уже сверстанная страница. Нужно сделать переверстку в 2-х вариантах. Во втором варианте нужно настроить стили подписной формы в (сама форма в php). Более подробно откликнувшимся.

PHP
10 лет назад
Melonor
Олег 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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