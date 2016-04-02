Работаю с Олегом по большому проекту. Завершен очередной этап. Бывает что первый раз спец нормально работает, а потом залажает все. Олега же это не касается - всегда на связи, всегда конкретен, конструктивен. Приятно работать с опытным специалистом. Рекомендую