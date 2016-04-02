Melonor

Олег Melonor

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$136
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

  • MODX - починить переключалку картинок

    Сайт на MODX evo. Сломалась переключалка картинок http://joxi.ru/DrlEd7vcvz7ynm?d=1 (это тут https://evroshar.ru/figury-iz-sharov/figury-iz-sharov-detjam/figura-bratya-gusenicy). Нужно починить.В ответ прошу кратко описать свой опыт работы с MODX, сумму и сроки. Спасибо.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правка в сайт на WordPress

    Проблемы с сайтом fk-ramps.ru 1) Гугл в поисковой выдаче стал выдавать вместо обычной ссылки ссылку с расширением /ru/ http://joxi.ru/5mdGDNdCkZOL1r?d=1 2) В Firefox 54.0 (Windows 7) сайт открывается с расширением /en, чего быть не ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется настройка VDS

    Требуется настроить только что приобретенный у хостера VDS. Сайт который будет на нем - на WordPress, с кучей картинок, аякса. Необходимо будет установить пакеты nodejs, npm, gulp, sass и настроить сервер на максимальную производительность.

    Node.jsSASSWordPressGulp
    Системное администрирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Натянуть верстку интернет-магазина на движок OpenCart

    Требуется натянуть готовую верстку Интернет-магазина на OpenCart. Дальше потребуется программинг доп.функционала. Приглашаются спецы с большим опытом работы в OpenCart. Верстку покажу кандидатам. В ответ прошу написать ваш ...

    Opencart
    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка

    $50

    Требуется сверстать страницу маленького интернет-магазинчика (витрина в 1 экран) и 3 модалки к ней. Для последующей натяжки на WordPress. Верстка адаптивная, кроссбраузерная. Дизайн в послойном PSD в 3 видах 1920, 768 и 320px ширины. ...

    SCSSWordPressGulp
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовать простой логотип

    $8

    Требуется отрисовать простой логотип женской тематики – обыграть вот такой символ: (* )( *) Логотип для сайта консультанта по грудному вскармливанию vk.com/loverassk (поэтому для лого был выбран символ титек)) Обыграть стильно и красиво, но при этом чтобы ...

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка по PSD

    $30

    Страница, которую нужно сверстать: https://symu.co/mkvwcz.sl ТЗ на верстку: http://goo.gl/E7rDDW Результат верстки нужно интегрировать в общий архив верстки (к остальным сверстанным страницам) - доступ будет предоставлен. Сроки Сдать верстку 100% ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать интернет-магазин по PSD

    $200

    Адаптивно, кроссбраузерно, perfect pixel. Дизайн есть в 3 разрешениях (десктоп, планшет, мобил). Интернет-магазин в 1 страницу + 16 небольших модалок к нему + блог. Макеты Заинтересованных в проекте прошу скинуть пример 3-х ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать интернет-магазин по PSD

    Адаптивно, кроссбраузерно, perfect pixel. Дизайн есть в 3 разрешениях (десктоп, планшет, мобил). Интернет-магазин в 1 страницу + 16 небольших модалок к нему + блог.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет-магазин на CMS Magento

    Требуется развернуть нашем хостинге CMS Magento и сынтегрировать его с версткой. Интернет-магазин здоровых продуктов. В ответ прошу описать свой опыт работы с Magento, какие проекты делали, что умеете. Макеты покажу кандидатам. Сроки ...

    Magento
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка многостраничного сайта + натяжка на WordPress

    $455

    Требуется сверстать сайт на WP.  Часть верстки уже сделано, нужно доверстать остальную половину страниц. И потом все натянуть на WP.  Верстка кроссбраузерная, адаптивная (дизайн под мобилки и планшеты будет отдельно предоставлен), кроссбраузерно, чистый ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptPHP
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет-магазин на CMS Magento

    $800

    Требуется создать копию интернет-магазина www.moscowfresh.ru (на Magento), но с изменениями в дизайне (послойный PSD имеется для этого), натянуть на CMS Magento, сконфигурировать админку (работа с товарами, работа с заказами, блог). Подключить оплату через Яндекс.Кассу. Адаптивно, кроссбраузерно.  ...

    Magento
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта на WordPress

    $60

    Требуется верстальщик с большим опытом верстки под WordPress. О проекте: 1) Сейчас делается редизайн многостраничного сайта. Это все нужно сверстать (все страницы). 2) 1 страница уже сверстана – в нее нужно будет ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptPHP
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить отправку целей в GA и Метрику

    $5

    Сайт на WordPress. Необходимо настроить отправку события в Яндекс и Гугл по сабмиту формы. Если есть опыт с WP - работы на пол часа. Если нет - просьба не беспокоить) чуть более подробное ТЗ откликнувшимся. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка сайта на WordPress

    Здравствуйте. Необходимо сверстать сайт на WP. Сам сайт уже есть - нужно переверстать шапку, меню, футер и сверстать 1 страницу (8-9 экранов). Желающих взяться - прошу написать в ответе свой опыт работы с WordPress и ...

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать меню группы ВКонтакте

    Сейчас готовится послойный PSD дизайн группы ВКонтакте (аватар, закрепленный пост, меню группы).  Необходимо будет сверстать меню группы. В меню 10 пунктов. Ведут либо на темы обсуждений, либо на другие сообщества ВК.  ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$136
10 баллов
8 лет назад
Внести правки в сайт на WordPress
WordPress
Сотрудничеством доволен. Рекомендую
Работаю с Олегом по большому проекту. Завершен очередной этап. Бывает что первый раз спец нормально работает, а потом залажает все. Олега же это не касается - всегда на связи, всегда конкретен, конструктивен. Приятно работать с опытным специалистом. Рекомендую
Ответный отзыв
oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Натянуть страницы сайта на WordPress и настроить WooCommerse
WordPress
Сотрудничеством доволен, рекомендую
Второй проект и снова удачно. Олег мастер своего дела, да и просто хороший отзывчивый человек. Однозначно рекомендую его к сотрудничеству как отличного спеца по WordPress
Ответный отзыв
oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Натянуть сайт на WP
WordPress
Сотрудничеством доволен. Рекомендую
Однозначно рекомендую. Превосходный исполнитель. Реализовывали с ним натяжку верстки на WordPress - большой многостраничный сайт, адаптивный, с модалками и пр. Олег и Анна (его верстальщик) справились превосходно. Всегда на связи, правки вносятся очень быстро. Чрезвычайно приятно работать с такими хорошими спецами и приятными в общении людьми. Большое спасибо!
Ответный отзыв
oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка по PSD
Сотрудничеством доволен, четкая задача, моментальная оплата. Рекомендую
Заказывал адаптивную верстку. Качество работы отличное. Скорость тоже. Цены приемлемые. Даже не смотря на мою требовательность и щепетильность справился Олег и его напарница Анна превосходно! Рекомендую!
Ответный отзыв
balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Настроить работу форм на сайте
Приятно работать с заказчиком, который знает, что ему нужно.
Весьма толковый специалист. Свое дело знает. Во время выполнения работы на связи держится. Сроки выдерживает. Рекомендую к сотрудничеству! И надеюсь на дальнейшую совместную работу:)
Ответный отзыв
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