Сайт на MODX evo. Сломалась переключалка картинок http://joxi.ru/DrlEd7vcvz7ynm?d=1 (это тут https://evroshar.ru/figury-iz-sharov/figury-iz-sharov-detjam/figura-bratya-gusenicy). Нужно починить.В ответ прошу кратко описать свой опыт работы с MODX, сумму и сроки. Спасибо.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Проблемы с сайтом fk-ramps.ru 1) Гугл в поисковой выдаче стал выдавать вместо обычной ссылки ссылку с расширением /ru/ http://joxi.ru/5mdGDNdCkZOL1r?d=1 2) В Firefox 54.0 (Windows 7) сайт открывается с расширением /en, чего быть не ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $136
Требуется внести правки в сайт на WordPress. Натянуть переверстанные блоки. Исправить баги на мобилках и планшетах.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется настроить только что приобретенный у хостера VDS. Сайт который будет на нем - на WordPress, с кучей картинок, аякса. Необходимо будет установить пакеты nodejs, npm, gulp, sass и настроить сервер на максимальную производительность.Системное администрирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется натянуть готовую верстку Интернет-магазина на OpenCart. Дальше потребуется программинг доп.функционала. Приглашаются спецы с большим опытом работы в OpenCart. Верстку покажу кандидатам. В ответ прошу написать ваш ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Требуется натянуть 7 страниц на WP, настроить Интернет магазин на Вукомерс и подключить Яндекс.Кассу к нему. Срок - 14 дней.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $200
Требуется натянуть страницы сайта на WordPress. ТЗ предоставлю. Срок - до 30.12.2016Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Требуется сверстать страницу маленького интернет-магазинчика (витрина в 1 экран) и 3 модалки к ней. Для последующей натяжки на WordPress. Верстка адаптивная, кроссбраузерная. Дизайн в послойном PSD в 3 видах 1920, 768 и 320px ширины. ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $8
Требуется отрисовать простой логотип женской тематики – обыграть вот такой символ: (* )( *) Логотип для сайта консультанта по грудному вскармливанию vk.com/loverassk (поэтому для лого был выбран символ титек)) Обыграть стильно и красиво, но при этом чтобы ...Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Страница, которую нужно сверстать: https://symu.co/mkvwcz.sl ТЗ на верстку: http://goo.gl/E7rDDW Результат верстки нужно интегрировать в общий архив верстки (к остальным сверстанным страницам) - доступ будет предоставлен. Сроки Сдать верстку 100% ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $200
Адаптивно, кроссбраузерно, perfect pixel. Дизайн есть в 3 разрешениях (десктоп, планшет, мобил). Интернет-магазин в 1 страницу + 16 небольших модалок к нему + блог. Макеты Заинтересованных в проекте прошу скинуть пример 3-х ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт8 лет назад
Адаптивно, кроссбраузерно, perfect pixel. Дизайн есть в 3 разрешениях (десктоп, планшет, мобил). Интернет-магазин в 1 страницу + 16 небольших модалок к нему + блог.HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется развернуть нашем хостинге CMS Magento и сынтегрировать его с версткой. Интернет-магазин здоровых продуктов. В ответ прошу описать свой опыт работы с Magento, какие проекты делали, что умеете. Макеты покажу кандидатам. Сроки ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $455
Требуется сверстать сайт на WP. Часть верстки уже сделано, нужно доверстать остальную половину страниц. И потом все натянуть на WP. Верстка кроссбраузерная, адаптивная (дизайн под мобилки и планшеты будет отдельно предоставлен), кроссбраузерно, чистый ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $800
Требуется создать копию интернет-магазина www.moscowfresh.ru (на Magento), но с изменениями в дизайне (послойный PSD имеется для этого), натянуть на CMS Magento, сконфигурировать админку (работа с товарами, работа с заказами, блог). Подключить оплату через Яндекс.Кассу. Адаптивно, кроссбраузерно. ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $60
Требуется верстальщик с большим опытом верстки под WordPress. О проекте: 1) Сейчас делается редизайн многостраничного сайта. Это все нужно сверстать (все страницы). 2) 1 страница уже сверстана – в нее нужно будет ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Сайт на WordPress. Необходимо настроить отправку события в Яндекс и Гугл по сабмиту формы. Если есть опыт с WP - работы на пол часа. Если нет - просьба не беспокоить) чуть более подробное ТЗ откликнувшимся. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сверстать сайт на WP. Сам сайт уже есть - нужно переверстать шапку, меню, футер и сверстать 1 страницу (8-9 экранов). Желающих взяться - прошу написать в ответе свой опыт работы с WordPress и ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо на сайте к 6 формам привязать отправку 1 цели в Яндекс.Метрику. Подробности задачи откликнувшимся. Спасибо.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Сейчас готовится послойный PSD дизайн группы ВКонтакте (аватар, закрепленный пост, меню группы). Необходимо будет сверстать меню группы. В меню 10 пунктов. Ведут либо на темы обсуждений, либо на другие сообщества ВК. ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад