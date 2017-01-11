Натянуть сайт на WP

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок167 просмотров

Требуется натянуть страницы сайта на WordPress. ТЗ предоставлю. Срок - до 30.12.2016

WordPress
8 лет назад
Melonor
Олег 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$200
5 дней
Однозначно рекомендую. Превосходный исполнитель. Реализовывали с ним натяжку верстки на WordPress - большой многостраничный сайт, адаптивный, с модалками и пр. Олег и Анна (его верстальщик) справились превосходно. Всегда на связи, правки вносятся очень быстро. Чрезвычайно приятно работать с такими хорошими спецами и приятными в общении людьми. Большое спасибо!
Сотрудничеством доволен. Рекомендую

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад