Перенести сайт

Сайт - na1denek.ru. Сделан на WP. Нужны мелкие доработки, от которых человек, не знающий WP впадает в ступор. 1. Изначально сайт был поставлен на домен хостинга http://xalvkmhr.bget.ru, потом к нему прицепили домен na1denek.ru. Тут ...