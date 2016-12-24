Перенести сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок254 просмотра

Нужно перенести сайт с движка WIX на ворпдресс.

Оставляйте заявки, кто реально делал такие проекты.

Wix
8 лет назад
Dreem
Роман 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров