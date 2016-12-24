https://goo.gl/23aQXX Текущий сайт https://goo.gl/5rrf9Z Сохранить структуру
Перенести сайт
Нужно перенести сайт с движка WIX на ворпдресс.
Оставляйте заявки, кто реально делал такие проекты.
Заявки фрилансеров
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