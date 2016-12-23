CMS по выводу товаров с базы данных

Нужно развернуть сайт на WP, при этом взяв за основу как выглядит другой сайт, сделанный не на WP. Сайт информационный (статейник). Нужно сохранить структуру навигации, дизайн (цвета, размещение элементов, шрифты, контент не нужен). Сделать из ...