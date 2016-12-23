Чистка сайта

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Закрыт3 заявки139 просмотров

Необходимо почистить шаблон на Wordpress, шаблон сделан на artisteer, очень высокая нагрузка, любой плагин кэширования вырубает сайт, может не сразу но сайт перестает работать.

1.необходимо оптимизировать шаблон, уменьшить нагрузку.

2.отключить возможность размещения постов на форуме(валится один спам)

3. выслать подробный файл отчет что было сделано

http://myyorks.ru/

WordPress
8 лет назад
bio43
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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