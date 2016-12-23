Нужно довести до ума сайт. регистрация, галерея, баннеры. Джумла 3.6.5 k2
Чистка сайта
Необходимо почистить шаблон на Wordpress, шаблон сделан на artisteer, очень высокая нагрузка, любой плагин кэширования вырубает сайт, может не сразу но сайт перестает работать.
1.необходимо оптимизировать шаблон, уменьшить нагрузку.
2.отключить возможность размещения постов на форуме(валится один спам)
3. выслать подробный файл отчет что было сделано
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