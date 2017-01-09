Добрый день Есть проект religion.in.ua на DLE 7.0 и есть порезка нового дизайна. Необходимо обновить движок до последней версии DLE и натянуть готовую порезку на этот движек. Структура сайта полностью остается прежней ...
Требуются доработки по OpenCart 2.3 на действующем шаблоне (изменения)
Здравствуйте.
Есть сайт, на нем уже стоит OpenCart и шаблон для интернет-магазина, которые требуется изменить под тематику вейпа.
Версия OpenCart 2.3
Шаблон от XDS версия 1.6.2 Coloring
Требуется:
изменение структуры сайта (добавление дополнительной навигации, изменение структуры страницы товара)
поработать со скидочной системой, привязкой к соц. сетям (скидка за подписку в группу)
Работа с ЧПУ и мета-тегами по требованиям ПС
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