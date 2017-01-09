Требуются доработки по OpenCart 2.3 на действующем шаблоне (изменения)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка107 просмотров

Здравствуйте.

Есть сайт, на нем уже стоит OpenCart и шаблон для интернет-магазина, которые требуется изменить под тематику вейпа.

Версия OpenCart 2.3

Шаблон от XDS версия 1.6.2 Coloring

Требуется:

изменение структуры сайта (добавление дополнительной навигации, изменение структуры страницы товара)

поработать со скидочной системой, привязкой к соц. сетям (скидка за подписку в группу)

Работа с ЧПУ и мета-тегами по требованиям ПС

Opencart
8 лет назад
akernel
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

_teamdev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Хороший исполнитель. Адекватный, понимает, что хочет от него заказчик. С пониманием относится к желаниям заказчика. Всем рекомендую!
Никаких проблем по заданию. И в общении человек очень приятный. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

_teamdev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад