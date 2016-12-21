Доработка шаблона для сайта

Требуется доработать шаблон на базе WP. Сделать сайт как в оригинале. Шаблон имеет перевод, но он не встал как требуется в шаблоне. До перевести все плагины, которые устанавливаются по умолчанию. Все упаковать в zip архив, чтобы можно было просто установить и пользоваться. Все подробности в личку.

P.S. Выдаю архив с шаблоном, ссылку на демо-версию сайта и мануал на англ. Доступ к своему сайту не даю. Все можно установить у себя для теста и доработки.