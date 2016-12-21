Доработка шаблона для сайта

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок109 просмотров

Требуется доработать шаблон на базе WP. Сделать сайт как в оригинале. Шаблон имеет перевод, но он не встал как требуется в шаблоне. До перевести все плагины, которые устанавливаются по умолчанию. Все упаковать в zip архив, чтобы можно было просто установить и пользоваться. Все подробности в личку.

P.S. Выдаю архив с шаблоном, ссылку на демо-версию сайта и мануал на англ. Доступ к своему сайту не даю. Все можно установить у себя для теста и доработки.

WordPress
8 лет назад
maxxss
Максим 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров