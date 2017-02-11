Перенос сайта с самописной CMS на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок160 просмотров

Сайт zhkt.guru необходимо перенести на вордпресс с сохранением дизайна, структуры и урлов. В первую очередь интересует с переносом контента (если нет - то можем обсуждать вариант, что это сделает моя команда контент-менеджеров вручную).

Есть база данных, сайт на инклудах.

Более подробно с теми, кто заинтересует.

WordPress
8 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
8 лет назад
$150
18 дней
Все круто, рекомендую Александра как исполнителя.
Работаем не первый раз. Оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
8 лет назад