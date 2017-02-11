Перенос сайта с самописной CMS на Wordpress

Сайт zhkt.guru необходимо перенести на вордпресс с сохранением дизайна, структуры и урлов. В первую очередь интересует с переносом контента (если нет - то можем обсуждать вариант, что это сделает моя команда контент-менеджеров вручную).

Есть база данных, сайт на инклудах.

Более подробно с теми, кто заинтересует.