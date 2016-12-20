Перенести сайт из expression engine 1.6 на Dle из сохранением ЧПУ

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Закрыт1 заявка132 просмотра

Здравствуйте, есть сайт на expression engine 1.6, который сильно нагружает сервер и мне нужно его перенести на DLE или Wordpress.  Переноси контента (без дизайна) с сохранением ЧПУ ссылок. 

DLEWordPress
8 лет назад
bossbarboss
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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