Организовать импорт товаров из Excel в ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка148 просмотров

Здравствуйте! 

Есть задача по реализации импорта товаров в ModX из Excel, подробное т.з.: yadi.sk/i/EE71T2nn349XAX 

Cориентируйте по срокам и цене, спасибо!

MODX
8 лет назад
a_mike
Михаил 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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