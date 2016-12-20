Нужен специалист по сайтам на Битрикс. Требуется данный макет натянуть на Битрикс и соответственно подключить/настроить/кастомизировать все компоненты сайта. То есть довести проект до финального состояния. Сколько ориентировочно, такая работа стоила бы ?
Организовать импорт товаров из Excel в ModX
Здравствуйте!
Есть задача по реализации импорта товаров в ModX из Excel, подробное т.з.: yadi.sk/i/EE71T2nn349XAX
Cориентируйте по срокам и цене, спасибо!
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