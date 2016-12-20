Сверстать макеты и посадить на ВордПресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок189 просмотров

Сверстать макеты и посадить верстку на движок. Хорошее знание ВордПресс, просьба не предлагать других.

Работа через скайп, пишите свой для связи. 

Без предоплаты. Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату, передаете исходники. 

WordPress
8 лет назад
asker81
Денис 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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