Допилить поля в Опен карт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка153 просмотра

Можете предложить любой подходящий вам движок - бесплатный. 

Сайт представляет собой услуги посредника (по заказам из-за границы). 

В целом у нас все нюансы в личном кабинете пользователя. 

Большое количество полей которые для ввода данных вручную. 

Единственная функция - это выгрузка данных по заказам или аккаунтам в эксель. 

Остальное просто поля. 

Ниже описание. 

аккаунт, стандартные поля регистрации

нажимает кнопку Создать заказ, кнопку я нарисую дизайн. 

при первом заказе должен подтвердить что ознакомлен с нашими условиями, гарантиями

потом оформление заказа, то есть принять такой знаете пункт бывает. правила мы туда впишем. пока что все стандартно. 

далее

идут поля:  я прикрепила документ, первая таблица это как раз поля. 

далее, внизу должна быть табличка с весом, это просто как напоминание, контент, статичный, вписать надо (я не умею таблицы в хтмл вписывать). 

Потом он нажимает Отправить заказ, появляется кнопка подтвердить - он подтверждает и отправляет его. 

Нам приходит уведомление на почту что заказ пришел и инфа  по нему, как в инет магазинах. 

Мы открываем сайт в админке видим заказ (каждому присваевается свой порядковый номер). 

Также у каждого товара есть порядковый номер, и они не обнуляются. 

Там менеджер смотрит заказ, у него ссылки активные, но он может их редактировать в случае если клиент допустил ошибку. 

Также внизу выпадающим меню или галочками или как удобно - статусы заказа: 

Конечно об изменениях статусов заказа пользователю приходят письма, статусы проставляет вручную менеджер. 

Также надо чтобы клиент мог создавать себе заказ и сохранять его но не отправлять в оформление, как типо корзина с памятью сохранения бессрочно. 

также выгрузка в эксель для менеджера по одному человеку, или по установленной дате, за определенный период всех заказов.

ну и идеально если можно было бы по статусам заказы выгружать в экселе. 

Сроки до 2 недель. Не горят, но приступить нужно в ближайшее время. 

Бюджет ограничен, в принципе ничего сложного и нет, сроки тоже терпимы. 

Оплата поэтапно, либо по факту, предоплата не предполагается, если вы укажете другой бюджет или вас не устраивают наши условия - не тратьте пожалуйста свое и наше время. 

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать магазин на ocStore 1.5.5.1.2

    добрый день. Нужен специалист по ocStore 1.5.5.1.2 -основная задача, доработать загрузку номенклатуры(из экселя сформированного в 1с) и картинок(парсинг с основного сайта поставщика): 1) из файла надо взять группу, наименование, артикул(код), цену, описание, ...

    ocStore
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка и натяжка нового дизайна WordPress

    Действующий сайт - pro-plintus.ru Дизайн готов, пару страниц прикрепил к задаче. В целом все соответствует базовым принципам Вордпресса (корзина, чекаут и проч). Нужно адаптивно сверстать дизайн (мобильных макетов не будет) и интегрировать его в действующий ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Joomla 2.5 проблема с подтверждением заказа

    $20

    Сайт танцевальныековрики.рф при оформлении заказа, не загружается страница подтверждения. Также необходимо решить проблему с резервным копированием, установленный плагин выкидывает ошибку. у профи должно занять немного времени)))

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Натяжка готовой верстки на WP

    $40

    Здравствуйте! Нужна натяжка готовой верстки на WP. Есть простой сайт, давно работающий на WP. В новом варианте функционал ещё упрощен, но предпочтительнее сделать заново, на последней версии CMS. Решения можно посмотреть в ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Помощь битрикс

    $15

    Есть карта selipoehal.ru/maps/ ее доработать. Кто знает Битрикс пишите, нужно сделать оперативно. Спасибо!  Вот что нужно:  1. Необходимо сделать так, чтобы: меню категорий были скрыты при загрузки карты и ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Мультиязычный сайт Wordpress на разных доменах

    $120

    Имеется сайт на WordPress и 2 домена под его английскую и немецкую версии. Требуется сделать мультиязычный проект (желательно на основе WP Multisite) со всему сопутствующими опциями: -автоматический подбор языковой версии (или при недостатке ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать и поставить бэкграунд на сайт на MoDX

    На сайте exitenn-prof.ru сейчас бэкграунд с листочками. Нужен новогодний вариант — со снежинками вместе листочков.  Снежинки более светлые, чем листья. Нынешний бэкграунд нужно сохранить, чтобы после нового года поменять обратно. ...

    MODX
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Смена шаблона сайта

    Нам необходимо сменить шаблон нашего старого сайта idea-relax.com на новый без потери позиций в выдаче яндекса и гугла. Новый шаблон вот: http://demo.kallyas.net/atlas-homepage/ Что конкретно нужно сделать: создать бекап старого сайтапоставить баннер, что ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта на WordPress

    http://kompressor.com.ru 1. При открытии товара– в левом меню категорий – пропадает выделение (то есть не понятно становится в каком разделе товар).  Каталог построен на  wp по принципу - категория товара -это рубрика, а ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад