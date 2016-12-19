добрый день. Нужен специалист по ocStore 1.5.5.1.2 -основная задача, доработать загрузку номенклатуры(из экселя сформированного в 1с) и картинок(парсинг с основного сайта поставщика): 1) из файла надо взять группу, наименование, артикул(код), цену, описание, ...
Допилить поля в Опен карт
Можете предложить любой подходящий вам движок - бесплатный.
Сайт представляет собой услуги посредника (по заказам из-за границы).
В целом у нас все нюансы в личном кабинете пользователя.
Большое количество полей которые для ввода данных вручную.
Единственная функция - это выгрузка данных по заказам или аккаунтам в эксель.
Остальное просто поля.
Ниже описание.
аккаунт, стандартные поля регистрации
нажимает кнопку Создать заказ, кнопку я нарисую дизайн.
при первом заказе должен подтвердить что ознакомлен с нашими условиями, гарантиями
потом оформление заказа, то есть принять такой знаете пункт бывает. правила мы туда впишем. пока что все стандартно.
далее
идут поля: я прикрепила документ, первая таблица это как раз поля.
далее, внизу должна быть табличка с весом, это просто как напоминание, контент, статичный, вписать надо (я не умею таблицы в хтмл вписывать).
Потом он нажимает Отправить заказ, появляется кнопка подтвердить - он подтверждает и отправляет его.
Нам приходит уведомление на почту что заказ пришел и инфа по нему, как в инет магазинах.
Мы открываем сайт в админке видим заказ (каждому присваевается свой порядковый номер).
Также у каждого товара есть порядковый номер, и они не обнуляются.
Там менеджер смотрит заказ, у него ссылки активные, но он может их редактировать в случае если клиент допустил ошибку.
Также внизу выпадающим меню или галочками или как удобно - статусы заказа:
Конечно об изменениях статусов заказа пользователю приходят письма, статусы проставляет вручную менеджер.
Также надо чтобы клиент мог создавать себе заказ и сохранять его но не отправлять в оформление, как типо корзина с памятью сохранения бессрочно.
также выгрузка в эксель для менеджера по одному человеку, или по установленной дате, за определенный период всех заказов.
ну и идеально если можно было бы по статусам заказы выгружать в экселе.
Сроки до 2 недель. Не горят, но приступить нужно в ближайшее время.
Бюджет ограничен, в принципе ничего сложного и нет, сроки тоже терпимы.
Оплата поэтапно, либо по факту, предоплата не предполагается, если вы укажете другой бюджет или вас не устраивают наши условия - не тратьте пожалуйста свое и наше время.
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