Допилить поля в Опен карт

Можете предложить любой подходящий вам движок - бесплатный.

Сайт представляет собой услуги посредника (по заказам из-за границы).

В целом у нас все нюансы в личном кабинете пользователя.

Большое количество полей которые для ввода данных вручную.

Единственная функция - это выгрузка данных по заказам или аккаунтам в эксель.

Остальное просто поля.

Ниже описание.

аккаунт, стандартные поля регистрации

нажимает кнопку Создать заказ, кнопку я нарисую дизайн.

при первом заказе должен подтвердить что ознакомлен с нашими условиями, гарантиями

потом оформление заказа, то есть принять такой знаете пункт бывает. правила мы туда впишем. пока что все стандартно.

далее

идут поля: я прикрепила документ, первая таблица это как раз поля.

далее, внизу должна быть табличка с весом, это просто как напоминание, контент, статичный, вписать надо (я не умею таблицы в хтмл вписывать).

Потом он нажимает Отправить заказ, появляется кнопка подтвердить - он подтверждает и отправляет его.

Нам приходит уведомление на почту что заказ пришел и инфа по нему, как в инет магазинах.

Мы открываем сайт в админке видим заказ (каждому присваевается свой порядковый номер).

Также у каждого товара есть порядковый номер, и они не обнуляются.

Там менеджер смотрит заказ, у него ссылки активные, но он может их редактировать в случае если клиент допустил ошибку.

Также внизу выпадающим меню или галочками или как удобно - статусы заказа:

Конечно об изменениях статусов заказа пользователю приходят письма, статусы проставляет вручную менеджер.

Также надо чтобы клиент мог создавать себе заказ и сохранять его но не отправлять в оформление, как типо корзина с памятью сохранения бессрочно.

также выгрузка в эксель для менеджера по одному человеку, или по установленной дате, за определенный период всех заказов.

ну и идеально если можно было бы по статусам заказы выгружать в экселе.

Сроки до 2 недель. Не горят, но приступить нужно в ближайшее время.

Бюджет ограничен, в принципе ничего сложного и нет, сроки тоже терпимы.

Оплата поэтапно, либо по факту, предоплата не предполагается, если вы укажете другой бюджет или вас не устраивают наши условия - не тратьте пожалуйста свое и наше время.