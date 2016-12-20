Верстка и натяжка нового дизайна WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок172 просмотра

Действующий сайт - pro-plintus.ru Дизайн готов, пару страниц прикрепил к задаче. В целом все соответствует базовым принципам Вордпресса (корзина, чекаут и проч). Нужно адаптивно сверстать дизайн (мобильных макетов не будет) и интегрировать его в действующий сайт.

Пара вопросов, на которые прошу ответить при размещении предложения.

1. На сайте используется фильтр от Saphali. Можно ли его будет переделать в новом дизайне?

2. Для некоторых продуктов товары из блока "С этим товаром покупают" - действительно необходимы к покупке в 95% случаев (например, уголки к плинутсу). Есть ли какое-то решение, позволяющее добавить в корзину эти товары, не переходя в их карточки?

Предложения рассматриваю с ценой и сроками (ну или как минимум - с некоторыми вилками, с указанием нюансов, которые могут на них повлиять).

WordPress
8 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать магазин на ocStore 1.5.5.1.2

    добрый день. Нужен специалист по ocStore 1.5.5.1.2 -основная задача, доработать загрузку номенклатуры(из экселя сформированного в 1с) и картинок(парсинг с основного сайта поставщика): 1) из файла надо взять группу, наименование, артикул(код), цену, описание, ...

    ocStore
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка магазина на ModX с shopkeeper

    Доброго дня! Есть магазин на ModX и модулем Shopkeeper. Есть следующие задачи: * при подсчете скидки при оформлении заказа, иногда она не считается, пока не очистится кэш браузера. Например, после обновления условий расчета ...

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • OpenCart - создание сайта

    Требуется разработчик для реализации сайта на OpenCart - на основе последней сборки реализовать кастумный функционал и натянуть готовую верстку.  Сайт на иврите ( RTL ) как фронт так и админ. Работа, помошь ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Человек для натяжки вёрстки на Joomla

    $35

    Занимаюсь разработкой сайтов. Часто надо натягивать на Joomla. Специализируюсь на других движках, поэтому нужен человек, который будет выполнять натяжку именно на Joomla. Есть одни заказ сразу. Натянуть простенький сайт без наворотов (Текст, картинки, страница каталога+страница ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интеграция верстки Bitrix

    Посадить верстку на движок. Хорошее знание Bitrix, просьба не предлагать других. Работа через скайп, пишите свой для связи.  Без предоплаты. Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату, передаете исходники.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Натяжка верстки на Wordpress

    Нужно натянуть 1 страницу на Wordpress, верстка есть. goo.gl/GdMTrd  То есть создать установочный шаблон.  Напишите 2 цены:  -просто натяжка;  - настраиваемый шаблон (через админку редактируются блоки). И в этом варианте напишите какой ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад