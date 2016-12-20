Верстка и натяжка нового дизайна WordPress

Действующий сайт - pro-plintus.ru Дизайн готов, пару страниц прикрепил к задаче. В целом все соответствует базовым принципам Вордпресса (корзина, чекаут и проч). Нужно адаптивно сверстать дизайн (мобильных макетов не будет) и интегрировать его в действующий сайт.

Пара вопросов, на которые прошу ответить при размещении предложения.

1. На сайте используется фильтр от Saphali. Можно ли его будет переделать в новом дизайне?

2. Для некоторых продуктов товары из блока "С этим товаром покупают" - действительно необходимы к покупке в 95% случаев (например, уголки к плинутсу). Есть ли какое-то решение, позволяющее добавить в корзину эти товары, не переходя в их карточки?

Предложения рассматриваю с ценой и сроками (ну или как минимум - с некоторыми вилками, с указанием нюансов, которые могут на них повлиять).