Занимаюсь разработкой сайтов. Часто надо натягивать на Joomla. Специализируюсь на других движках, поэтому нужен человек, который будет выполнять натяжку именно на Joomla. Есть одни заказ сразу. Натянуть простенький сайт без наворотов (Текст, картинки, страница каталога+страница ...
OpenCart - создание сайта
Требуется разработчик для реализации сайта на OpenCart - на основе последней сборки реализовать кастумный функционал и натянуть готовую верстку.
Сайт на иврите ( RTL ) как фронт так и админ. Работа, помошь с ивритом с моей стороны.
Загруженность проекта 100.000 посещений в месяц.
Примеры похожих проектов:
Особености проекта.
Фронт:
- Каталог - категории и саб категории.
- Обширная система поиска
- Система покупки товара
- Конструктор товара с большим количеством настроек
- Статьи
- Отзывы от пользователей.
- Баннеры, слайдеры, топ товары, скидки и тд.
- Управление заказами и статусами заказов.
- Управление категориями
- Управление поиском
- Управление товарами
- Управление конструктором товара.
- Управление статьями
- Управление позициями банеров, слайдеров и тд.
- Управление пользователями.
В основном это уже заложено в OpenCart но требуется доделать и/или переделать то что уже реализовано.
При оценке по времени и по деньгам основывайтесь на данный список.
Заявки фрилансеров
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