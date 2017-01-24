Вылечить сайт. joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок190 просмотров

есть сайт.

проверка в онлайн-системах не дает наличия вирусов.

около 5 дней назад на хостинге был отчет антивируса(макхост), все исправил.

яндекс-вебмастер,однако, так не считает.

несколько дней назад послал через вебмастер запрос на перепроверку, но результаты остались теми же.

надо исправить.

Joomla
8 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mirage0105
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Сергей оперативно решил проблему. Спасибо,Сергей!
Было приятно работать с толковым заказчиком. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

mirage0105
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад