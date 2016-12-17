Сайт представляет собой услуги посредника (по заказам из-за границы). В целом у нас все нюансы в личном кабинете пользователя. Большое количество полей которые для ввода данных вручную. Единственная функция - это выгрузка ...
Доработка сайта на Wordpress. Заполнить сайт информацией.
В данный момент есть сайт Континентшин.рф
Он практически готов, но необходимо заполнить страницы информацией.
ТЗ
Главная страница - заполняем преимущества, услуги, внизу сайта вставляем карту.
Страница услуги - красиво размещаем информацию об услугах.
Контакты - добавляем карту и контакты.
Skype:
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