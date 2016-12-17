Доработка сайта на Wordpress. Заполнить сайт информацией.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки190 просмотров

В данный момент есть сайт Континентшин.рф

Он практически готов, но необходимо заполнить страницы информацией.

ТЗ

Главная страница - заполняем преимущества, услуги, внизу сайта вставляем карту.

Страница услуги - красиво размещаем информацию об услугах.

Контакты - добавляем карту и контакты.

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WordPress
8 лет назад
guest_14819855851104
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров