Разработка/доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки117 просмотров

За основу (ядро) берется сайт velosezon.by (доступы можем дать) 

--Натянуть 7 шаблонов (шаблоны предоставляем) 

--Сделать строку с выбором "Сопутствующий товар" в карточке товара 

--Сделать "Сопутствующие товары", которые беруться из той же категории 

--Оформить корзину и процесс покупки 

--Сделать кликабельными телефоны на мобильных устройствах 

--Установка и настройка плагина импорта/экспорта товаров (плагин предоставим) 

--Установка и настройка плагина All4Seo 

--Правка заказа обратного звонка

--Конвертер валют - чтобы можно было вводить цены, например, в долларах, а показывать на сайте в рублях с установкой самостоятельного курса

8 лет назад
Paquito
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров