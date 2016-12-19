Слайдер на тему WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки143 просмотра

Приветствую,

нужен точно такой слайдер см ссылку: panographer.de

есть у кого такой или можно вытащить с образца или написать?

будет использован так же на сайте с WP

спасибо

WordPress
8 лет назад
Serverx
Сервер 
52 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

willen
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Быстро, а главное вдумчиво решили вопрос. спасибо
Небольшой, но очень интересный заказ. Сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

willen
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад