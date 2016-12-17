Дорабоки Джумла

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка112 просмотров

Задание в прил. на англ.

Joomla
8 лет назад
internshipa
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$20
1 день
Отлично помог. Задача была проблемная. Будем еще работать.
С данным заказчиком приятно сотрудничать. + по всем критериям.

Заявки фрилансеров

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад