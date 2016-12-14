Есть запрашиваемый урл: http://site.ru/custom-page.html Необходимо, чтобы отображалась страница по адресу: http://site.ru/catalog/custom-category/custom-product/ - вобщем карточка определенного товара, но при этом урл должен остаться как запрашиваемый. Страница должна отдавать 200OK, при этом сразу открываться ...
Написать модуль на Drupal
Нужно написать rest api модуль на друпале , для использования Rest APi использую services
Заявки фрилансеров
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