Обновление форума PHPBB

Есть загрузка на 150 часов в месяц по ведению проектов на OpenCartДаем тестовое платное задание, чтобы убедится в качестве, скорости и компетенции.Пройдете, будет много заказов.Необходимо на пустой движок опенкарт (2.3) натянуть эти две страницы:osportfolio. xyz/test2/item.html ...