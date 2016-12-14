Нужно натянуть 2 шаблона на ModX, оба одностраничники http://themeturn.com/pro/redon/agency/index.html http://preview.themeforest.net/item/shipper-logistic-transportation-html-template/full_screen_preview/13783624?_ga=1.183793391.855534266.1478682025 В каждом есть лишние блоки, их можно будет пропустить, исполнителю скажу какие.
Натянуть верстку на OpenCart
- Есть загрузка на 150 часов в месяц по ведению проектов на OpenCart
- Даем тестовое платное задание, чтобы убедится в качестве, скорости и компетенции.
- Пройдете, будет много заказов.
- Необходимо на пустой движок опенкарт (2.3) натянуть эти две страницы:
osportfolio. xyz/test2/item-2.html
Этот функционал делать не нужно: http://prntscr.com/djcj0p
В результате Вашей работы:
- Должна отображаться адаптивная верстка как на примере
- Описание как на примере
- Я смогу добавить новый продукт и он будет отображаться как на примере
Заявки фрилансеров
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