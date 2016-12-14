Натянуть верстку на OpenCart

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки170 просмотров
  • Есть загрузка на 150 часов в месяц по ведению проектов на OpenCart
  • Даем тестовое платное задание, чтобы убедится в качестве, скорости и компетенции.
  • Пройдете, будет много заказов.
  • Необходимо на пустой движок опенкарт (2.3) натянуть эти две страницы:
osportfolio. xyz/test2/item.html

osportfolio. xyz/test2/item-2.html

Этот функционал делать не нужно: http://prntscr.com/djcj0p

В результате Вашей работы:

  • Должна отображаться адаптивная верстка как на примере
  • Описание как на примере
  • Я смогу добавить новый продукт и он будет отображаться как на примере
HTMLOpencart
8 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
33 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров