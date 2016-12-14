Натянуть 2 шаблона с Themeforest на Modx

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Закрыт4 заявки134 просмотра

Нужно натянуть 2 шаблона на ModX, оба одностраничники

http://themeturn.com/pro/redon/agency/index.html

http://preview.themeforest.net/item/shipper-logistic-transportation-html-template/full_screen_preview/13783624?_ga=1.183793391.855534266.1478682025

В каждом есть лишние блоки, их можно будет пропустить, исполнителю скажу какие.

HTMLMODX
8 лет назад
optimovl
Никита 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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