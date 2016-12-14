Поправить верстку и внести изменения! Тз вот https://yadi.sk/d/gycgrrgp35ujXD
Натянуть 2 шаблона с Themeforest на Modx
Нужно натянуть 2 шаблона на ModX, оба одностраничники
http://themeturn.com/pro/redon/agency/index.html
http://preview.themeforest.net/item/shipper-logistic-transportation-html-template/full_screen_preview/13783624?_ga=1.183793391.855534266.1478682025
В каждом есть лишние блоки, их можно будет пропустить, исполнителю скажу какие.
Заявки фрилансеров
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