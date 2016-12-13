Доработка шаблона Wordpress

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Закрыт1 заявка165 просмотров

Ищу программиста, который сможет изменить шаблон Wordpress Aitheme CityGuide. Подробности в прикрепленном документе. 

WordPress
8 лет назад
Weborob-IT
Владислав 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров