есть к товарам 3D модели, нужна возможность вставки iframe c 3D в определенных товарах вместо изображения , пример вставки фрейма в описании товара - http://www.corsetfit.com/2017-100 Версия ocStore 2.1.0.2
Сделать слайдер сквозным. Modx
сделать слайдер сквозным на все страницы.
Modx
Заявки фрилансеров
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