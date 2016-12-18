Требуется настроить сайт growseeds.com.ua За пример можно брать вложенный файл, а также демонстрацию темы http://demo2.transvelo.in/mediacenter/ 1. Установить плагин, который будет установит переключать языка на сайте с русского на украинский и ...
Доработка и внесение изменений на сайт Wordpress
Всем привет. У меня есть свой блог на Wordpress и я хотел бы исправить в нем некоторые моменты:
1. В адаптивной версии сайта обычные картинки в тексте подстраиваются нормально под мобильные устройства, но если картинка находится внутри списков (
- ,
- ), то картинка оставляет свой реальный размер, что смотрится очень неаккуратно.
2. У меня две формы подписки (в сайдбаре и после статьи). Раньше они переводили на смартреспондер, но смарта больше нет и я перешел на Sendpulse. Теперь мне необходимо внедрить код сендпульса в эти две формы, не меняя дизайн. То есть при в вводе E-mail и нажатия на кнопку "Подписаться на обновления" должна производиться подписка.
Жду ваших предложений
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть работающий сайт, на котором требуется выполнить ряд доработок разово. Перечень доработок: 1. Активация и настройка формы обратной связи 2. Активация и настройка галереи (фото, видео, аудио) 3. Добавить ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Внести изменения и перенести сайт на движок Джумла.Завершен8 лет назад
Нужна возможность вставки в нужных товарах вместо изображения товара 3D изображения в iframe, пример вставки есть в описании товара по ссылке - http://www.corsetfit.com/2017-100. Версия ocStore 2.1.0.2Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сверстанная (купленная inspinia wrapbootstrap.com) админка, нужно натянуть ее на биллингСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на CMS WordPress. Просто перестали открываться записи, именно записи. Страницы, категории всё работает, а вот ЗАПИСИ нет. Ничего не сайте не делалось. На хостинге тоже. ...Завершен8 лет назад
CMS для новостей Страницы Главная, Категории новостей , Новость Страница главная 1) Блог популярных новостей 2) Последние новости по категориям 3) Блок ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
elka23.ru Ваш сайт elka23.ru скомпрометирован и стал источником спама, в связи с чем мы вынуждены приостановить его работу. Вероятная причина - использование CMS неактуальной версии и/или компонентов, подверженным уязвимостям. Примеры файлов с вредоносным кодом: ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Необходимо запустить плагин "версия для слабовидящих" на сайте с WP. Тема не поддерживает добавление плагина из админки, его вызов нужно прописать в html-коде.Завершен8 лет назад
Доброго дня! Для сайта drvn.voltmart.ru нужно реализовать следующий дополнительный функционал: * добавить группировку ТХ. В админке в "Списке свойств" должны добавляться группы, к которым привязываются ТХ (либо ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад