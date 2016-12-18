Доработка и внесение изменений на сайт Wordpress

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Завершен4 заявки166 просмотров

Всем привет. У меня есть свой блог на Wordpress и я хотел бы исправить в нем некоторые моменты:

1. В адаптивной версии сайта обычные картинки в тексте подстраиваются нормально под мобильные устройства, но если картинка находится внутри списков (

    ,
      ), то картинка оставляет свой реальный размер, что смотрится очень неаккуратно. 

      2. У меня две формы подписки (в сайдбаре и после статьи). Раньше они переводили на смартреспондер, но смарта больше нет и я перешел на Sendpulse. Теперь мне необходимо внедрить код сендпульса в эти две формы, не меняя дизайн. То есть при в вводе E-mail и нажатия на кнопку "Подписаться на обновления" должна производиться подписка.

      Жду ваших предложений

WordPress
8 лет назад
damle
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

livecaiv
Камол 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$5
1 день
Камол отлично справился с поставленной задачей. Рекомендую его в качестве исполнителя. Непременно буду обращаться к нему снова.
Остался доволен сотрудничеством с Дмитрием. Отнёсся ко всему с пониманием и на протяжении работы всегда был на связи, оплатил сразу же без лишних вопросов и недоразумений. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

livecaiv
Камол 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад