CMS для новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки124 просмотра

CMS для новостей 

Страницы 

Главная, Категории новостей , Новость   

Страница  главная 

1) Блог популярных новостей   

2) Последние новости по категориям     

3) Блок рекламы  

Страница  категория новостей    

1) Блог популярных  в категории новостей 

2) Последние новости по добавленные   по дате    

3) Блок рекламы  

Страница  новости 

1) сама новость  

2) полярные новость 

3) Блок рекламы  

Карточка новости 

изображение, текст, дата когда была добавлена новость, количество просмотров  

Админ панел  

Добавление редактирование  категории, новостей, рекламы 

Добавление журналиста   

те. журналист может только добавлять новость в определенной категории который разрежает админ 

Дизайн сайта есть  

******** Только  самописаная CMS  ******** 

ГОТОВЫЕ  CMS НЕ ПРИНИМАЮТСЯ  JOOMLA WORDPRESS 

JoomlaWordPress
8 лет назад
skarlatyg
Юрий 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Очистить сайт от вирусов и обновить joomla

    elka23.ru Ваш сайт elka23.ru скомпрометирован и стал источником спама, в связи с чем мы вынуждены приостановить его работу. Вероятная причина - использование CMS неактуальной версии и/или компонентов, подверженным уязвимостям. Примеры файлов с вредоносным кодом: ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта на Symfony

    Доброго дня! Для сайта drvn.voltmart.ru нужно реализовать следующий дополнительный функционал: * добавить группировку ТХ. В админке в "Списке свойств" должны добавляться группы, к которым привязываются ТХ (либо ...

    JavaScriptjQuerySymfony
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правки в wordpress+woocomerce+плагины

    Ищу человека на 1-2-3 часа работы.  Оплата почасовая - 5$/час  У меня около 20 пунктов с правками. Некоторые простые, где нужно что то поменять местами, некоторые думаю довольно сложные (потому как редактировать необходимо ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Мелкие правки на CMS UMI

    Необходим программист со знаниями CMS UMI для внесения мелких правок на сайте.  В заявке укажите стоимость 1 часа работы. Без указания стоимости часа заявки рассматриваться не будут.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Установка 1с битрикс и настройка

    Есть старый сайт на пиратском битриксе, необходимо установить лицензионный битрикс(ключ есть) на новый сервер, перенести товары, настроить отображение торговых предложений(размеры обуви). Подробное ТЗ вышлю в ЛС

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать шаблон сайта (без контента)

    Есть существующий сайт. Нужно сделать вёрстку, которая будет копировать данный сайт,  только осовременить его. В частности сделать так, чтобы текст не был в картинках как на сайте, потом сделать адаптивность на основе Bootstrap.  Затем перевести ...

    BootstrapDrupalHTML
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта на wordpress

    $15

    Необходимо залить иллюстрационную картинку вместо обычного фона футера (в футере всё красиво настроить :соц.сети,email подписка)чтоб всё нормально отображалось в IE и в мобильной версии.Необходимо в рубриках вместо обычного буквенного название рубрик сделать чтоб были иконки ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад