Очистить сайт от вирусов и обновить joomla

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Закрыт8 заявок163 просмотра

elka23.ru

Ваш сайт elka23.ru скомпрометирован и стал источником спама, в связи с чем мы вынуждены приостановить его работу. Вероятная причина - использование CMS неактуальной версии и/или компонентов, подверженным уязвимостям.

Примеры файлов с вредоносным кодом:

./zibi.php

./administrator/components/com_banners/tables/jungle.php

Напишите вашу цену и сроки. Спасибо.

Joomla
8 лет назад
lila929
Мария 
41 год
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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