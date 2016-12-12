Необходимо запустить плагин "версия для слабовидящих" на сайте с WP. Тема не поддерживает добавление плагина из админки, его вызов нужно прописать в html-коде.
Очистить сайт от вирусов и обновить joomla
Ваш сайт elka23.ru скомпрометирован и стал источником спама, в связи с чем мы вынуждены приостановить его работу. Вероятная причина - использование CMS неактуальной версии и/или компонентов, подверженным уязвимостям.
Примеры файлов с вредоносным кодом:
./zibi.php
./administrator/components/com_banners/tables/jungle.php
Напишите вашу цену и сроки. Спасибо.
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