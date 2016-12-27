Требуется Wordpress разработчик.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка128 просмотров

Требуется настроить сайт growseeds.com.ua 

За пример можно брать вложенный файл, а также демонстрацию темы http://demo2.transvelo.in/mediacenter/

1. Установить плагин, который будет установит переключать языка на сайте с русского на украинский и обратно (перевод не требуется) 

2. Отредактировать woocommerce. Настроить что бы корзина была видна в правой части навигации(на картинке отмечено)

3. Оформить карточку товара с тем что бы была кнопка "Добавить в корзину", а также настроить две цены. стандарт и экстра. (заполнять контентом ненужно, кроме примера).

4. Отредактировать блоки, что бы всё было ровно и смотрелось хорошо. 

5. Настроить контактную форму, с указанием на город Винница, и красиво оформить телефоны и е-мейлы. 

6. Сделать что бы при нажатии на "Главная" переходило на основную страницу с баннерами.

7. Настроить магазин, что бы логично формировал заказ и отправлял счёт на е-мейл. 

Для того, кто в курсе дел, это не составит труда. 

WooCommerceWordPress
8 лет назад
valguts
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$20
2 дня
Мне понравилось сотрудничать. Всё адекватно. Связывались сугубо через сервис. Договорились, сделали. Получилось. Доволен. Рекомендую. Будут вопросы, пишите.
все хорошо, задача выполнена, оплата получена рекомендую

Заявки фрилансеров

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад