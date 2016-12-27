Требуется Wordpress разработчик.

Требуется настроить сайт growseeds.com.ua

За пример можно брать вложенный файл, а также демонстрацию темы http://demo2.transvelo.in/mediacenter/

1. Установить плагин, который будет установит переключать языка на сайте с русского на украинский и обратно (перевод не требуется)

2. Отредактировать woocommerce. Настроить что бы корзина была видна в правой части навигации(на картинке отмечено)

3. Оформить карточку товара с тем что бы была кнопка "Добавить в корзину", а также настроить две цены. стандарт и экстра. (заполнять контентом ненужно, кроме примера).

4. Отредактировать блоки, что бы всё было ровно и смотрелось хорошо.

5. Настроить контактную форму, с указанием на город Винница, и красиво оформить телефоны и е-мейлы.

6. Сделать что бы при нажатии на "Главная" переходило на основную страницу с баннерами.

7. Настроить магазин, что бы логично формировал заказ и отправлял счёт на е-мейл.

Для того, кто в курсе дел, это не составит труда.