Есть работающий сайт, на котором требуется выполнить ряд доработок разово. Перечень доработок: 1. Активация и настройка формы обратной связи 2. Активация и настройка галереи (фото, видео, аудио) 3. Добавить ...
Требуется Wordpress разработчик.
Требуется настроить сайт growseeds.com.ua
За пример можно брать вложенный файл, а также демонстрацию темы http://demo2.transvelo.in/mediacenter/
1. Установить плагин, который будет установит переключать языка на сайте с русского на украинский и обратно (перевод не требуется)
2. Отредактировать woocommerce. Настроить что бы корзина была видна в правой части навигации(на картинке отмечено)
3. Оформить карточку товара с тем что бы была кнопка "Добавить в корзину", а также настроить две цены. стандарт и экстра. (заполнять контентом ненужно, кроме примера).
4. Отредактировать блоки, что бы всё было ровно и смотрелось хорошо.
5. Настроить контактную форму, с указанием на город Винница, и красиво оформить телефоны и е-мейлы.
6. Сделать что бы при нажатии на "Главная" переходило на основную страницу с баннерами.
7. Настроить магазин, что бы логично формировал заказ и отправлял счёт на е-мейл.
Для того, кто в курсе дел, это не составит труда.
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