Сайт на движке Джумла

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка134 просмотра

Внести изменения и перенести сайт на движок Джумла.

Joomla
8 лет назад
texts11
47 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$150
5 дней
Все быстро, точно и качественно. Умение и готовность решать нестандартные вопросы, безусловный профи!
Это не первое наше сотрудничество и впечатления, как всегда, самые положительные. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад