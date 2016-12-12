Есть сайт на CMS WordPress. Просто перестали открываться записи, именно записи. Страницы, категории всё работает, а вот ЗАПИСИ нет. Ничего не сайте не делалось. На хостинге тоже. ...
Натянуть админку, для биллинга
Есть сверстанная (купленная inspinia wrapbootstrap.com) админка, нужно натянуть ее на биллинг
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