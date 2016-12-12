Починить wordpress

Есть сайт на CMS WordPress.

Просто перестали открываться записи, именно записи.

Страницы, категории всё работает, а вот ЗАПИСИ нет.

Ничего не сайте не делалось. На хостинге тоже.

Обновил CMS и все плагины до последней версии - не помогло.

Поставил на поддомен CMS WordPress для теста - записи работают, проблема точно не в хостинге.

Я думаю что-то с БД, бэкапов нет, кто сможет починить, пишите.