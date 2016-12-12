Opencart - 3D обзор товара вместо изображения

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Нужна возможность вставки в нужных товарах вместо изображения товара  3D изображения в iframe, пример вставки есть в описании товара по ссылке - http://www.corsetfit.com/2017-100.

Версия ocStore 2.1.0.2

ocStoreOpencart
8 лет назад
mix_mike
Майк 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров