texts11

Игор Свирин texts11

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

maximst
Максим 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
3 года назад
Починити плагін Yoast на WP
WordPress
Ответственный заказчик. Четко поставленные задачи, своевременная оплата.
Все дуже професійно, швидко та якісно. Вирішена була також інша супутня проблема, однозначно рекомендуємо!
Ответный отзыв
formtap
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
3 года назад
Створити новий розділ Фотозвітів на існуючому сайті ВП
Дуже дякую, приємно співпрацювати!
Все добре, при цьому в процесі виникло додаткове завдання й початкова ціна збільшилася на 50%.
Ответный отзыв
rezvanova
Ольга 
29 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$162
10 баллов
4 года назад
SMM Ведення сторінки в ФБ та Інсті
Всегда на связи! Понятное ТЗ. Отличное сотрудничество! Все договоренности выполнены в срок.
Відповідально, оперативно, якісно. Виконавець сумлінно ставиться до роботи, завжди на зв'язку, пропонує хороші ідеї. Рекомендуємо!
Ответный отзыв
joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Редизайн сайту на CMS Joomla
Joomla
Прекрасний замовник, працювати з яким одне задоволення. Дякую за ще один цікавий проект!
Сайт зроблений якісно й чітко у встанолений термін. Все дуже професійно, винятково надійний виконавець.
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joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
7 лет назад
Створити сайт під ключ
Дякую за чергову прекрасну співпрацю!
Все дуже швидко й чітко, людина знає, що робить, приємно працювати зі справжнім профі!
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