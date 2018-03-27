Необхідно створити новий розділ Фотозвітів на існуючому сайті ВП, аналогічний до прикладу на white63.ru. Розділ має включати фото та описи кейсів з можливістю редагування через адмінку. Потрібно реалізувати підтримку двох мовних версій. Оплата проводиться на Приват у гривнях.