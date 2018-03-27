Необхідно інтегрувати на сайт Joomla 4 функціонал автоматичного перекладу через API DeepL або подібного сервісу. Вимагається мінімальний функціонал без CAT та додаткових налаштувань.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется рерайт статьи объемом 2,7 тыс. знаков без пробелов на тему психологии. Оплата производится в гривнах через Приват. Задача включает переработку текста с сохранением ключевых идей и смыслов.Рерайтинг38 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно вирішити проблему з плагіном Yoast на сайті WordPress після оновлення. Важливо зберегти існуючі тайтли та забезпечити можливість редагування, а також додавання нових сторінок. Пропозиції щодо покупки преміум версії не розглядаються. Оплата проводитиметься на карту в гривнях.Завершен3 года назад
Необхідно створити новий розділ Фотозвітів на існуючому сайті ВП, аналогічний до прикладу на white63.ru. Розділ має включати фото та описи кейсів з можливістю редагування через адмінку. Потрібно реалізувати підтримку двох мовних версій. Оплата проводиться на Приват у гривнях.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Є сторінка компанії в цих мережах, тематика жіноча. Треба робити 2 пости на тиждень (складати план публікацій, брати контент з сайту), 2 рази на місяць проводити розіграші, модерувати коментарі, налаштовувати та адмініструвати таргет-рекламу. Все українською. ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен4 года назад
Є презентація українською на 15 слайдів, треба осучаснити дизайн, поміняти фігури, вставити фотки... Роботи години на 2-3Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Сайт одною мовою з фотогалереями згідно з дизайн-макетом, включно з перенесенням контенту.Завершен7 лет назад
- $300
Є розроблене ТЗ.Завершен7 лет назад
Треба зробити сайт, подібний до зразка facetoningchallenge точка com, у приваті дамо доступ, щоб подивитися з середини. Важливо реалізувати весь функціонал, включно з Complete (заповнення уроків) і TRACK YOUR PROGRESS. Оплата в ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт7 лет назад
Є 30 фоток, знятих на звичайний смартфон. Багато шумів, погана якість.. Треба зробити їх наскільки можливо нормальними для фотокниги. Оплата на картку Привата.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Потрібен якісний переклад новин англійською, 5 тис. знаків. Оплата на карту Привату. "Якісний" означає живу мову, так щоб текст нормально читався нейтів-спікерами.Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Простий ролик подібний ось до цього https://www.youtube.com/watch?v=DU_Ws16agTs Цікавить ціна й терміни? Все під ключ, включно з озвучкою.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть работающий двуязычный и-магазин на Джумле с VirtueMart, нужно интегрировать его с 1С и добавить возможность оплаты кредитной картой. Указывать общий проектный бюджет.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $150
Внести изменения и перенести сайт на движок Джумла.Завершен8 лет назад
Есть образец стилистики, необходимо создать в AI меню кафе под формат А3 двухстороннее и сверстать его. Оплата строго на Приват по Украине. Укажите цену от и до.Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Статический баннер в двух форматах. Сегодня на завтра. Оплата только на Приват. Укажите цену от-до.Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Изменить вывод артикулов в онлайн магазине, порядок вывода товаров, добавить кат в описания. Оплата в гривнах на карту Приват.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $120
Сайт одностраничник для художников согласно спецификации.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Разработка логотипа согласно спецификации: стартап в галузі порошкової металургії, конкретно виробляє наконечники для сварки з унікального композитного сплаву. Бажана кольорова гама - жовто-чорна.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Есть сверстанный сайт на Джумле 3, который нужно переделать и запустить на сервере, максимально оперативно. Исполнители только из Украины. Оплата в гривнах на Приват.Завершен10 лет назад