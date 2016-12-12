Доработки по сайту на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок154 просмотра

Есть работающий сайт, на котором требуется выполнить ряд доработок разово.

Перечень доработок:

1. Активация и настройка формы обратной связи

2. Активация и настройка галереи (фото, видео, аудио)

3. Добавить страницу с списком авторов с возможностью перейти к списке всех статей автора

4. Добавление комментариев через facebook

И другие подобные.

В случае успешного выполнения - возможно постоянное сотрудничество по поддержке сайта.

WordPress
8 лет назад
evgenyblank
Евгений 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров