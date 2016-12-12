Внести изменения и перенести сайт на движок Джумла.
Доработки по сайту на WordPress
Есть работающий сайт, на котором требуется выполнить ряд доработок разово.
Перечень доработок:
1. Активация и настройка формы обратной связи
2. Активация и настройка галереи (фото, видео, аудио)
3. Добавить страницу с списком авторов с возможностью перейти к списке всех статей автора
4. Добавление комментариев через facebook
И другие подобные.
В случае успешного выполнения - возможно постоянное сотрудничество по поддержке сайта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужна возможность вставки в нужных товарах вместо изображения товара 3D изображения в iframe, пример вставки есть в описании товара по ссылке - http://www.corsetfit.com/2017-100. Версия ocStore 2.1.0.2Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сверстанная (купленная inspinia wrapbootstrap.com) админка, нужно натянуть ее на биллингСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на CMS WordPress. Просто перестали открываться записи, именно записи. Страницы, категории всё работает, а вот ЗАПИСИ нет. Ничего не сайте не делалось. На хостинге тоже. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
CMS для новостей Страницы Главная, Категории новостей , Новость Страница главная 1) Блог популярных новостей 2) Последние новости по категориям 3) Блок ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
elka23.ru Ваш сайт elka23.ru скомпрометирован и стал источником спама, в связи с чем мы вынуждены приостановить его работу. Вероятная причина - использование CMS неактуальной версии и/или компонентов, подверженным уязвимостям. Примеры файлов с вредоносным кодом: ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Необходимо запустить плагин "версия для слабовидящих" на сайте с WP. Тема не поддерживает добавление плагина из админки, его вызов нужно прописать в html-коде.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доброго дня! Для сайта drvn.voltmart.ru нужно реализовать следующий дополнительный функционал: * добавить группировку ТХ. В админке в "Списке свойств" должны добавляться группы, к которым привязываются ТХ (либо ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Ищу человека на 1-2-3 часа работы. Оплата почасовая - 5$/час У меня около 20 пунктов с правками. Некоторые простые, где нужно что то поменять местами, некоторые думаю довольно сложные (потому как редактировать необходимо ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, необходимо создать шаблон сайта для Joomla 3.6.4 из исходника PSD.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад