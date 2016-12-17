Opencart - 3D обзор товара вместо изображения

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки277 просмотров

есть к товарам 3D модели, нужна возможность вставки iframe c 3D  в определенных товарах вместо изображения ,  пример  вставки фрейма в описании товара - http://www.corsetfit.com/2017-100

Версия ocStore 2.1.0.2 

ocStoreOpencart
8 лет назад
mix_mike
Майк 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sumolex
41 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$30
1 день
Справился с задачей и в срок, рекомендую!
Доволен сотрудничеством, рекомендую! Четкая постановка задачи, хорошая обратная связь, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

sumolex
41 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад