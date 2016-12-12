Всем привет. У меня есть свой блог на Wordpress и я хотел бы исправить в нем некоторые моменты: 1. В адаптивной версии сайта обычные картинки в тексте подстраиваются нормально под мобильные устройства, но если картинка ...
Доработки сайта на Wordpress, премиум шаблон.
Сайт на вордпресс, премиум шаблон. Нужно взять в работу по обслуживанию и доделкам, после перенести на основной домен.
Первичное задание даётся ниже, но в перспективе еще в три раза больше подобных доделок, по мелочи, будут выражены отдельными задачами.
Требуется, спокойный, опытный ответственный человек, умеющий работать не только с заданиями в тексте но и при получении заданий голосом в скайпе (особенности заказчика). При этом, желательно присутствие умения формализации требований текстом.
Текущее задание:
1. Нужно чтобы главная страница открывалась по адресу http://teremlux.com/new/?search-listings=true
(как то нужно в htaccess вероятно это решить). После переноса, соответственно уберем /new
2. Подобрать шрифт в меню, сделать его пожирнее, посолиднее (ибо после перевода меню, шрифт стал не очень)
3. Внести в особенности объявлений по недвижимости этаж (номер этажа). К сожалению в шаблоне такой возможности не присутствует.
Заявки фрилансеров
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