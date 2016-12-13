Необходимо реализовать ряд программных правок, описанных в прикрепленном ТЗ.
Сайт на Вордпресс
Натянуть верстку на вордпресс
Изучив верстку, весь функционал будет понятен. Обычный информационный сайт.
Необходимо с админки вордрпресса убрать все упоминания и логотип вордпресс.
Необходима возможность создания альбомов для фотогалереи.
Срок до утра
Заявки фрилансеров
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