Настройка редиректов (сайт на CMS Webasyst)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок189 просмотров

Необходимо реализовать ряд программных правок, описанных в прикрепленном ТЗ.

Webasyst
8 лет назад
sabinajulia
Юлия 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dangeron
Денис 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$25
1 день
Денис, огромное спасибо за оперативно и качественно выполненную работу! С Вами приятно сотрудничать!
Хороший заказчик. Были небольшие задержки с оплатой, но благодаря Юлии быстро разрешились.

Заявки фрилансеров

dangeron
Денис 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад