sabinajulia

Необходима настройка таргетированной рекламы на Facebook. Тематика: недвижимость. Регион: Московская область Бюджет на рекламу: 10.000 руб. Подробности отправлю с ЛС. Предпочтение в выборе исполнителя будет отдаваться ...
- $30Контекстная реклама5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо восстановить корректную работу плагина. Подробности в прикрепленном ТЗ.Завершен8 лет назад
Необходимо, чтобы все фото галереи http://viton.com.ua/gallery имели уникальный URL. Т.е. нужно сделать так, чтобы фото, оставаясь в том виде, в котором они есть (карусель), т.е. без переверствывания страницы и без переделки внешнего вида ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо реализовать ряд программных доработок сайта на CMS Magento. В заявке жду стоимость за час работы над проектом, после чего отправлю подробности для дальнейшего обсуждения. Желательно чтобы исполнитель имел опыт работы с данной ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Необходимо реализовать ряд программных правок, описанных в прикрепленном ТЗ.Завершен8 лет назад
Необходимо разработать форму, которая позволяла бы дизайнеру загружать страницы дизайна для более наглядной презентации клиенту. ТЗ в приложении. Необходимо четкое понимание стоимости/сроков/способа реализации данного проекта. Если необходимо дополнительно привлекать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо внедрить на сайт страницы с редизайном (исходники вёрстки отправлю исполнителю), а также реализовать ряд программных правок в соответствии с прикрепленным ТЗ.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходима натяжка на CMS WordPress. Очень важно качество реализации. В заявке жду среднюю стоимость за час работы. После отправлю исходники и обсудим конкретику. Проект срочный. Результат нужен на утро Пн ...Завершен8 лет назад
Необходимо исправить ошибки на сайте. 1. скорость загрузки должна быть не менее 75 баллов. 2. фотографии должны добавляться в 1-2 шага и весить как можно меньше, при этом не теряя качества. ...Завершен8 лет назад
Необходимо реализовать ряд программных правок, описанных в прикреплнном ТЗ.Завершен8 лет назад
Сайт: http://www.arena-label.ru/ На главной странице перестал загружаться баннер. Необходимо исправить ошибку и вернуть баннеру работоспособность.Завершен8 лет назад
Сайт: RSMgroup.ru Необходимо реализовать программные правки, описанные в прикрепленном ТЗ.Закрыт8 лет назад
Сайт: http://www.arena-label.ru/ На главной странице перестал загружаться баннер. Необходимо исправить ошибку и вернуть баннеру работоспособность.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо перенести блог: glebklinov.ru с WordPress на http://blogengine.ru, не потеряв имеющийся контент и не меняя урлы. Про перенос написано здесь: http://blogengine.ru/help/transfer/Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт: arena-label.ru Необходимо задать микро разметку Schema для страницы контактов http://www.arena-label.ru/contacts.html и микроразметку Open Graph Для Open Graph использовать теги «og:title»«og:description»«og:url»«og:image»«og:site_name»Завершен8 лет назад
Сайт на zaptrade. Необходимо найти подходящие картинки и разместить их на сайте. Подробности в прикрепленном ТЗ.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходима программная доработка сайта в соответствии с прикрепленным ТЗ. Прилагаю изображения страниц сайта. Исходник с версткой отправлю исполнителю.Завершен8 лет назад
- $20
Необходимо реализовать ряд программных правок описанных в прикрепленном ТЗ.Завершен8 лет назад
Необходимо выполнить ряд программных правок для ускорения сайта, описанных в прикрепленном ТЗ.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $10
Сайт: dom-zdorovie.ru Необходимо реализовать программную правку, описанную в прикрепленном ТЗ.Завершен8 лет назад