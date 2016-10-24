sabinajulia

Юлия sabinajulia

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

nikol789456
Виталий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$120
9 баллов
8 лет назад
Программные доработки (сайт на OpenCart)
Opencart
Задача была поставлена корректно. От общения получил только положительные эмоции. Сотрудничество рекомендую.
Рекомендую Виталия в качестве исполнителя! Все реализовано в четком соответствии с ТЗ.
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knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Правки конвертера валют на WordPress
WordPress
Хороший заказчик. Корректное описание задание, своевременная оплата.
Очень профессиональный подход к задаче. Коммуникация на уровне. Обещанное сделано качественно и в срок. Спасибо! Продолжаем сотрудничество!
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dangeron
Денис 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
9 баллов
8 лет назад
Настройка редиректов (сайт на CMS Webasyst)
Webasyst
Хороший заказчик. Были небольшие задержки с оплатой, но благодаря Юлии быстро разрешились.
Денис, огромное спасибо за оперативно и качественно выполненную работу! С Вами приятно сотрудничать!
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gregorykuzn
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
24 отзыва(-3)
$100
10 баллов
8 лет назад
Натяжка на WP
WordPress
Отличный, ответственный заказчик. Четкие задачи и ответственное поведение касательно оплаты! Планирую не заканчивать на этом свою работу. Удачи! Рекомендую
Замечательный специалист. Не смотря на отсутствие полноценного ТЗ, работа выполнена с учетом всех пожеланий и требований. Буду рада дальнейшему сотрудничеству! Разумеется, рекомендую в качестве исполнителя!
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ega-gaga
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Правки на WP (загрузка сайта, интерфейс админки)
WordPress
Все супер, отличный и адекватный работодатель, рекомендую к работе!
Отличный специалист! Всё, что требовалось - сделано. Попутно устранялись мелкие ошибки на сайте. Даны рекомендации. Вместо краткой инструкции сделано видео для облегчения дальнейшей работы по добавлению контента. Коммуникация на уровне. Работа сдана раньше срока. Очень порадовал такой подход к работе! Спасибо, Егор!
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