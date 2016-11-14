nikol789456

Виталий nikol789456

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Резюме

Николенко Виталий Викторович

E-mail: [email protected]

 

ОБРАЗОВАНИЕ

2011 - 2016 г.Одесский Национальный Политехнический Университет, Институт Компьютерных

систем, Специальность: «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии»

(специалист).

НАВЫКИ

-        Yii2(basic)

-        C/C++(basic)

-        Qt

-        MySQL

-        PostgreSQL(basic)

-        PHP(basic)

-        Javascript

-        HTML

-        CSS

Английский − pre-intermediate.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕНАВЫКИ

-        конструирование сайтов на Joomla 2.5/3.0

-        AdobePhotoshop

Отзывы заказчиков

handrika
47 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$70
2 балла
8 лет назад
Разные мелкие задачи по интернет-магазину на движке Vam-Shop
Исполнитель просто взял все пароли и потом пропал. Потеряла много времени.
Mujchina
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$150
2 балла
8 лет назад
[PHP] Сайт прогнозов погоды
BootstrapHTMLMySQLPHP
Человек представляет интересы другого программиста Николая, который перестал заниматься проектом, выполнять работы, к сожалению, и не выходит на связь. Времени прошло - 2 месяца. Сроки нарушены, проект не показан даже в эскизе.
sabinajulia
Юлия 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$120
10 баллов
8 лет назад
Программные доработки (сайт на OpenCart)
Opencart
Рекомендую Виталия в качестве исполнителя! Все реализовано в четком соответствии с ТЗ.
Задача была поставлена корректно. От общения получил только положительные эмоции. Сотрудничество рекомендую.
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