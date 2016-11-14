nikol789456

Резюме
Николенко Виталий Викторович
E-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
2011 - 2016 г.Одесский Национальный Политехнический Университет, Институт Компьютерных
систем, Специальность: «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии»
(специалист).
НАВЫКИ
- Yii2(basic)
- C/C++(basic)
- Qt
- MySQL
- PostgreSQL(basic)
- PHP(basic)
- Javascript
- HTML
- CSS
Английский − pre-intermediate.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕНАВЫКИ
- конструирование сайтов на Joomla 2.5/3.0
- AdobePhotoshop
Отзывы заказчиков
$70
2 балла
8 лет назад
Исполнитель просто взял все пароли и потом пропал. Потеряла много времени.
$150
2 балла
8 лет назад
BootstrapHTMLMySQLPHP
Человек представляет интересы другого программиста Николая, который перестал заниматься проектом, выполнять работы, к сожалению, и не выходит на связь. Времени прошло - 2 месяца. Сроки нарушены, проект не показан даже в эскизе.
$120
10 баллов
8 лет назад
Opencart
Рекомендую Виталия в качестве исполнителя! Все реализовано в четком соответствии с ТЗ.
Ответный отзыв
Задача была поставлена корректно. От общения получил только положительные эмоции. Сотрудничество рекомендую.