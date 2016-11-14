Программные доработки (сайт на OpenCart)

Нужно написать скрипт, который будет блокировать рекламу внутри плеера YouTube. На сайте уже есть много видео, вставленные стандартной вставкой кода плеера. Вот сайт, на котором уже есть какой-то скрипт, который блокирует YouTube рекламу внутри сайта (может поможет): http://online-mult.net/load/fiksiki/3-1-0-66 (т.е. ...