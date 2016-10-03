Сделать пагинацию Joomshopping

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Здравствуйте, сделали редирект для категорий и товаров джумшоппинг,  после этого перестала работать

пагинация товаров, если убрать код который добавили для редиректа,

работает, но нужно чтобы и редирект работал и пагинация оплата 5 уе

вот код который добавлен для редиректа

    $real_link = "http://".$_SERVER['SERVER_NAME'].

SEFLink('index.php?option=com_jshopping&controller=category&task=view&category_id='.$this->category->category_id,

1);

    $cur_link = "http://".$_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['REQUEST_URI'];

    echo '

'.$real_link.'';

    if($cur_link!=$real_link)

        {

            echo '

'.$real_link.'';

            $url = "Location: ".$real_link;

            header($url,true,301);

        }

?>

7 лет назад
volynfc
Андрей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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