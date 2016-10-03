Сделать пагинацию Joomshopping

Здравствуйте, сделали редирект для категорий и товаров джумшоппинг, после этого перестала работать

пагинация товаров, если убрать код который добавили для редиректа,

работает, но нужно чтобы и редирект работал и пагинация оплата 5 уе

вот код который добавлен для редиректа

$real_link = "http://".$_SERVER['SERVER_NAME'].

SEFLink('index.php?option=com_jshopping&controller=category&task=view&category_id='.$this->category->category_id,

1);

$cur_link = "http://".$_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['REQUEST_URI'];

echo '

'.$real_link.'';

if($cur_link!=$real_link)

{

echo '

'.$real_link.'';

$url = "Location: ".$real_link;

header($url,true,301);

}

?>